للمرة الأولى منذ تحريرها.. السفير السعودي في عدن ويؤكد منح تأشيرات عمل لليمنيين | فيديو وصور

(أنحاء) – متابعات :-
وصل اليوم الخميس إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وذلك في أول زيارة له لليمن منذ تعيينه سفيراً للمملكة، وتوجه فور وصوله من المطار إلى قصر “معاشيق” في عدن، والتقى بعدها رئيس الوزراء اليمني.
وأظهرت لقطات مصورة ومقطع فيديو السفير آل جابر لدى وصوله مطار عدن وهو يتحدث لعددٍ من وسائل الإعلام، وظهر في لقطات أخرى وهو يزور موانئ عدن ويلتقي مسؤولين حكوميين، وبعدها التقى رئيس الوزراء اليمني وعدداً من كبار المسؤولين.
وأكد السفير أن المملكة تدعم الشعب اليمني ليحيا بأمان واستقرار في حاضره ومستقبله، وأن هناك خطة لإطلاق عمليات إنسانية في اليمن سيُعلَن عنها خلال أيام، لافتاً إلى أن السفارة ستعقد لقاءات تشاورية مع الحكومة اليمنية للبدء في تنفيذ العمليات الإنسانية المزمعة.
وأضاف أنهم سيدرسون مع الحكومة اليمنية الاحتياجات العاجلة في الموانئ والطرق لإيصال المساعدات لجميع أفراد الشعب اليمني، متوقعاً تحسن الوضع الاقتصادي في اليمن قريباً.
وأوضح آل جابر الذي يعد أول دبلوماسي يزور عدن منذ تحريرها قبل 3 سنوات، أن المملكة دعمت اليمن بملياري دولار بهدف تعويض الشعب اليمني على نهب المليشيات لمقدراته ومنها البنك المركزي اليمني، مشيراً إلى أن المملكة في إطار دعمها ومساعدتها لليمن منحت اليمنيين أكثر من 20 ألف تأشيرة عمل لديها.