18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مرور جازان”: بدء تركيب كاميرات “ساهر”.. وتعديل سرعات الطرق بالمنطقة قريباً

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد بن سعيد الغامدي، إن كاميرات الرصد الآلي “ساهر” سيتم تركيبها بجميع الإشارات في المنطقة قريباً، كما سيتم تعديل سرعات بعض الطرق بما يوافق السرعات العالمية.

وأضاف العقيد الغامدي أنه تم البدء في تجهيز عدد من الكاميرات لتركيبها في إشارات المرور ببعض التقاطعات، وسوف تستكمل تباعاً حسب الجدول الزمني للخطة المرورية، مشيرا إلى أن تعديل السرعات في الطرق جاء وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية، مبيناً أنه جارٍ التنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لدعم الطرق بلوحات إرشادية إضافية.

وأكد الغامدي أن العمل مستمر لخفض معدل وقوع الحوادث المرورية، سواء من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أو من خلال ضبط سلوكيات بعض السائقين الخاطئة، وفقاً لـ “عاجل”.

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