18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مستشفى خميس مشيط تعلن حالة الطوارئ بسبب إصابة 17 شخصا في حادث

بتاريخ أنحاء الوطن ،حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت إدارة الطوارئ والأزمات بـ”صحة عسير” حالة الطوارئ بمستشفى خميس مشيط المدني، بعد وقوع حادث مروري أصيب جراءه 17 شخصاً.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “صحة عسير” بالنيابة سعيد بن مداوي الأحمري أن المدير المناوب فايز الأحمري أعلن حالة الطوارئ بتوجيه ومتابعة مدير المستشفى.

وأضاف أنه تم استقبال 17 حالة؛ منها 5 حالات غير سعودية من بينها أربعة أطفال، وقد تم تنويم ست حالات فقط، ووُضعت بقية الحالات تحت الملاحظة احترازياً؛ فيما تم تحويل أربع حالات إلى مستشفى الولادة والأطفال بالخميس، لافتا إلى أن الإصابات متوسطة وطفيفة، وقُدّمت لها كل الخدمات الإسعافية والعلاجية والطبية اللازمة، حسب “سبق”.

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