18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصر.. المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد على يوسف القرضاوي
﻿

مصر.. المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد على يوسف القرضاوي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قضت المحكمة العسكرية في جمهورية مصر العربية، أمس (الأربعاء)، غيابيا بالسجن المؤبد على يوسف القرضاوي الموضوع على قوائم الإرهاب في المملكة ومصر والإمارات والبحرين.

ويواجه القرضاوي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمون تهمة المساهمة في قتل ضابطي شرطة، وفي إتلاف الممتلكات.

وسبق أن أصدرت محكمة مصرية حكم الإعدام غيابيا على القرضاوي في قضية أخرى، ولا يزال القرضاوي يقيم خارج مصر؛ حيث تستضيفه دولة قطر مع عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمون المصنف مع الجماعات الإرهابية في عدة دول.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق