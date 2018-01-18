18 يناير 2018 مـ / موافق 1 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مكافحة المخدرات تضبط شخص أقدم على بيع وترويج 20 كجم من الحشيش في جازان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

تعبيرية

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمس الأربعاء، عن ضبط شخص أقدم على بيع وترويج 20 كيلوجراما من الحشيش المخدر بجازان.

وقالت المديرية: “مكافحة المخدرات بجازان تتمكن من القبض على شخص يمتهن بيع المواد المخدرة لترويجه لـ (20) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر”.

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