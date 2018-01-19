19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أضم.. مشادة بين وافدين سودانيين تنتهي بوفاة أحدهما والشرطة تحقق

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

تحقق شرطة محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، مع وافد من الجنسية السودانية مُتّهم في وفاة آخر من بني جلدته.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “سبق” فإن وافدا من الجنسية السودانية لفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، بمركز الجائزة بمحافظة أضم ، على إثر مشادة كلامية مع وافد آخر من بني جلدته.

وأوضحت المصادر أن المقيم السوداني البالغ من العمر 64 عاماً، وافته المنية اليوم الخميس، بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين وافد آخر من بني جلدته على إثر خلاف نشب بينهما في مركز الجائزة، بسبب أسطوانة غاز، كاد أن يتطور إلى تشابك بالأيدي لولا تدخل الحاضرين.

وأشارت المصادر إلى أن المقيم السوداني توفي على الحال، داخل سكنه القريب من المكان الذي شهد الخِلاف، وتم نقله إلى مستشفى أضم العام والذي أكد وفاته دون توضيح الأسباب.

فيما لا تزال شرطة محافظة أضم تحقق مع الوافد المتهم وهو سوداني أيضاً، والذي اعترف بأنه دخل في مشادة كلامية مع المتوفى، ومن المقرر أن يحضر الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

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