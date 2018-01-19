19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخدمة المدنية تدعو 6 متقدمين على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم يوم الأحد المقبل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دعت وزارة الخدمة المدنية ستة متقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية والمعلنة بتاريخ 20-04-1439هـ، ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئيا كبدلاء وذلك بعد استبعاد من لم يراجع في المرحلة السابقة لمطابقة بياناته لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك يوم بعد غد الاحد الموافق 04-04- 1439هـ ، مصطحبين معهم ما يأتي :

  1. أصل الهوية الوطنية.

  2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

  3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

  4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.

  5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

أسماء المدعوين للمطابقة

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