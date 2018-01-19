19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تفاصيل جديدة في واقعة اختفاء 4 شقيقات بالدمام.. 3 شبان بعثوا لهن برسائل تهديد قبل أن يختفوا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في قضية الشقيقات الأربع، اللاتي اختفين من منزل ذويهن بوسط مدينة الدمام، فجر يوم الـ 30 من شهر ربيع الأول الماضي، لافتة إلى اتهام 3 شبان في القضية.

وذكرت المصادر، بحسب “سبق”، أن الاتهام وجه عبر الجهات الأمنية لثلاثة أشخاص بأنهم وراء اختفاء الشقيقات، بعدما بعثوا برسائل تهديد عبر الهاتف لهن قبل اختفائهن، علاوة على أن هؤلاء الشباب كانوا طرفاً في قضية سابقة خاصة بالفتيات المختفيات.

يشار إلى أن الشقيقات الأربع تتراوح أعمارهن بين 16 و28 سنة، فيما أكد والدهن سلامة صحتهن، عدا الكبيرة التي تعاني النسيان بشكل بسيط.

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