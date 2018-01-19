19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس جمهورية تركمانستان

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

عشق آباد – واس :-

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة من فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان تتعلق بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وتسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد السحلي خلال لقائه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التركماني رشيد ميريدوف وذلك بمقر وزارة الخارجية التركمانية اليوم.

كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بين البلدين.

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