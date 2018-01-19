صور | “أمن الدولة” تحتفل بزفاف أحد السجناء بسجن الشرقية.. وتهديه 10 آلاف ريال

(أنحاء) – متابعات : ــ
نظمت رئاسة أمن الدولة أول أمس الأربعاء حفل زفاف لأحد السجناء من محافظة القطيف، في سجن المباحث العامة بالمنطقة الشرقية، حضره عدد كبير من عائلة العروسين وأعيان القطيف والإعلاميين، إلى جانب ممثلين عن هيئة حقوق الإنسان والنيابة العامة ومديري الإدارات الأمنية والجهات الحكومية.
وبدأ حفل الزفاف، الذي يعتبر الزواج الثاني المقام من رئاسة أمن الدولة في سجن المباحث العامة، باستقبال الضيوف في خيمة الضيافة، قبل انتقالهم لموقع الحفل في الصالة الرياضية.
واحتوى الحفل على أنشودة ترحيبية تلتها كلمة الإدارة والدبكة الشعبية، ثم عرض فيلم “عين على برامج إدارة الوقت”، وبعدها موال بحري، ثم الشعر الشعبي، ثم كلمة العريس، تلا ذلك تقديم هدية للعريس من قبل رئاسة أمن الدولة، قدرها 10 آلاف ريال.
وجرى تجهيز قاعة في مبنى الزيارة الخاصة للعروسين، حيث اصطحبت العروس والدة وشقيقات العروسين، وتم تقديم الضيافة والعشاء، قبل أن ينتقل العريسان للجناح المخصص لهما بنفس المبنى.