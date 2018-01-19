19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صور | نيويورك تعلن افتتاح أول فندق فاخر منخفض التكلفة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلنت مدينة نيويورك افتتاح أول فندق فاخر بتكلفة أقل مقارنة بنفس أسعار الفنادق المشابهة في حي “مانهاتن” حيث لا يمكن الحصول على غرفة فندقية – لا توجد بها حشرات – بأقل من 250 دولار في الليلة في هذه المنطقة.

ويقع الفندق في الشارع السادس والثلاثين قرب “تايمز سكوير”، وأطلق عليه اسم “Moxy” كما يوصف أيضا بـ”البديل الفاخر للفنادق المتواضعة”.

ويتميز هذا الفندق بالخدمة الذاتية (ساعد نفسك بنفسك) حيث لا يوجد موظفي استقبال، بل يمكن للضيوف التسجيل بأنفسهم عبر تطبيق خاص بالشركة المشغلة له “ماريوت” على الجوال.

يوجد داخل الفندق العديد من الوسائل الترفيهية مثل “واي فاي” وشاشات تلفاز متطورة وفرش مريحة وغرف نظيفة يصل عددها إلى أكثر من 600 غرفة، وتقدر تكلفة الإقامة داخله بحوالي 99 دولار فقط في الليلة. 

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