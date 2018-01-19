19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عملية سطو مسلح في وضح النهار على بنك بلبنان

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

سطا مسلحان، صباح يوم أمس الخميس، على أحد فروع البنك السويسري اللبناني في بئر حسن بالجمهورية اللبنانية، وتمكّنا من الاستيلاء على مبلغ مالي يتراوح ما بين 15 و17 ألف دولار.

وداهم المسلحان البنك عند الساعة 9:30 صباحاً مقنّعين بخوذتي رأس بعد نزولهما من دراجة نارية، وأطلقا عدة عيارات نارية داخل البنك، ما أثار ذعر الموجودين من الموظفين والعملاء.

ولم تستغرق عملية السطو سوى دقائق معدودة، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات اللبنانية تحقيقاً في الجريمة، التي لم تنتج عنها أي إصابات.

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