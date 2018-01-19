19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “متحدث الجوازات” يكشف شروط التقديم على وظائف برتبة جندي للسيدات

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

علق المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، على طلبات الوظائف المطروحة للسيدات للعمل برتبة جندي بالجوازات في المطارات والمنافذ البرية للمملكة.

وأوضح خلال استضافته في برنامج “تفاعل” على قناة “العربية”، أن الجوازات وظفت أكثر من 800 إمرأة، ما بين وظيفة عسكرية ومدنية، لافتاً إلى أن أعلى رتبة للسيدات في الجوازات حالياً وصلت لرتبة رقيب.

وبالنسبة للوظائف الجديدة، أشار الشلهوب إلى أن الجوازات ترغب في توظيف 140 إمرأة في الوقت الحالي، مبيناً أن أهم شرطان هما؛ التسجيل بشهادة الثانوية كحد أدنى، وخضوع من يتم قبول طلباتهن إلى تدريب أكاديمي مرتبط بعمل مديرية الجوازات، وتحديداً العمل الخاص بالنساء على المنافذ، مؤكداً أن التدريب لن يكون عسكرياً، وسيشترط اجتيازه حتى يتم التعيين في الوظائف.

ولفت إلى أن الوظائف خصصت لمواقع بعينها، لذلك على الراغبة بالتقدم معرفة تلك المواقع، كي تلتزم فيما بعد بالمنطقة أو المحافظة التي ستعمل فيها، دون أن تطلب النقل إلى منطقة أخرى.

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