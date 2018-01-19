19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مؤسس “أوبر” يصبح مليارديرا بعد صفقة مع “سوفت بنك”

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكدت “أوبر” الخميس على إبرام صفقة استثمارية مع “سوفت بنك” اليابانية التي قادت تحالفا اشترى أسهما في شركة خدمات الركوب بقيمة 1.25 مليار دولار.

واشترت “سوفت بنك” 15% في الشركة من عدد من مساهمي”أوبر”، ومن بينهم المؤسس الشريك والمدير التنفيذي السابق “ترافيز كالانيك”.

وقبل هذه الصفقة، لم يبع “كالانيك” أي سهم من حيازته في “أوبر”، ولكنه باع ثلث حصته لـ”سوفت بنك” وتلقى 1.4 مليار دولار نقدا، ولا يزال يحتفظ بنسبة 70% من حصته أو ما يعادل حصة بنسبة 6% في الشركة.

كان “كالانيك” قد أجبر على الاستقالة من منصب المدير التنفيذي في يونيو/حزيران الماضي بعد سلسلة فضائح تعرضت لها الشركة.

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