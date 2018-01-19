19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مفتي المملكة”: إطالة خطبة الجمعة تعتبر خروجاً عن المشروع

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شدّد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ على ضرورة تقصير خطبة الجمعة، امتثالاً للحديث الشريف “إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته”، مشيراً إلى أن إطالة الخطبة وتحويلها لانتقادات يُعد خروجاً عن المشروع.

من جانبه اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح الفوزان، إطالة خطبة الجمعة مخالفة للسنة، كون النبي حث على إقصارها، مضيفاً أن بعض الشباب يطيلون الخطبة ويكثرون مواضيعها كأنهم يريدون تغيير العالم بخطبتهم، مبيناً أن الخطيب عليه أن يلاحظ أحوال مستمعيه وأن ينصحهم ويبين لهم الخطأ باختصار شديد، وفقاً لـ”عكاظ”.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد شدّدت على الخطباء بضرورة الالتزام بحزمة من التعليمات، منها بدء الخطبة بعد زوال الشمس، وأن تكون الخطبة متوسطة تأسياً بالسنة النبوية المطهرة.

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