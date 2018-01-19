19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الدفاع التركي: عملية عفرين بسوريا بدأت “فعليا”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي ايوم الجمعة إن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت ”فعليا“ بقصف عبر الحدود.

وسجل مصور من رويترز لقطات للمدفعية التركية عند قرية سوجديجي الحدودية وهي تطلق قذائفها صباح يوم الجمعة باتجاه منطقة عفرين في شمال غرب سوريا.

وقال جانيكلي لقناة الخبر التلفزيونية ”العملية بدأت فعليا بقصف عبر الحدود لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول فعليا لا أريد أن يكون هناك سوء فهم، العملية بدأت دون عبور للحدود“.

وأضاف ”سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سوريا. لا يوجد بديل“.

وقالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن القوات التركية أطلقت نحو 70 قذيفة على قرى كردية في منطقة عفرين في قصف بدأ عند منتصف الليل تقريبا.

ووصفت القصف بأنه الأعنف منذ صعدت تركيا تهديداتها بتنفيذ عمل عسكري ضد المنطقة الكردية.

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