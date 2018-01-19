وفد رابطة العالم الإسلامي يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة بجزر القمر

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-
اجتمع وفد رابطة العالم الإسلامي ممثلة بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ممثل الأمم المتحدة الإقليمي في جزر القمر السيد (ماتثيس نييب) وجرى خلال للقاء تبادل الآراء حول أهمية العمل الإنساني.
وقد أوضح د. طه الخطيب مدير عام البرامج والرعايات والمشرف على المشروع السيد نيييب على جهود الهيئة وأعمالها ونشاطها الصحي والمجتمعي في جزر القمر…ومدى تضافر الجهود والأعمال خصوصا بعد قيام الهيئة بإجراء المسح الميداني وتدشين القنوات المائية وتلمس احتياجات المجتمع القمري.
ورحب ممثل الأمم المتحدة بهذه الأعمال، وأبدى سعادته بما تقوم به هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تجاه كل الدول الفقيرة من أعمال إنسانية واجتماعية وصحية، مبينا أن المنظمات الغير حكومية تسعى للتعاون مع هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لدعم العمل الإنساني في هذه الدول.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يشارك مكتب الأمم المتحدة ومنظماته في جزر القمر في البرامج الإرشادية والتثقيفية التي ستشرع الهيئة في تنفيذها في جزر القمر لصالح المجتمع المحلي.