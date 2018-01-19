19 يناير 2018 مـ / موافق 2 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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500 ريال مزورة تطيح بإفريقي انتحل شخصية دبلوماسية في جدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قادت 500 ريال الجهات الأمنية بمحافظة جدة، من الإطاحة بوافد من جنسية إفريقية انتحل شخصية دبلوماسية، وذلك أثناء تبضعه من أحد المتاجر بحي غليل.

وكشفت مصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من موظف في أحد المتاجر بالحي، عن حضور مقيم من جنسية إفريقية للتبضع من المتجر، وعند دفعه قيمة المشتريات اتضح أن النقود التي يحملها مزورة.

وأشارت المصادر إلى أن المتجر اتصل بالجهات الأمنية التي انتقلت للموقع، وعثرت بحوزة الوافد على 2000 ريال من فئة 500 ريال مزورة، فيما ادعى الأخير أنه يعمل في إحدى القنصليات وأبرز بطاقة مدون عليها “مندوب علاقات عامة”.

وأضافت أن الدوريات استدعت مندوب الأمن الدبلوماسي في الموقع وأفاد بأن البطاقة مزورة أيضاً، ليتم التحفظ على الشخص وإعداد محضر بالواقعة وإحالة ملف القضية للنيابة العامة بجدة، وفقاً لـ “سبق”.

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