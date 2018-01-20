20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“إردوغان” يعلن بدء العملية العسكرية في عفرين بسوريا.. والجيش التركي يطلق عليها اسم “غصن الزيتون”

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، عن بدء عملية عسكرية في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد بسوريا، فيما أصدر الجيش التركي بيانا حول العملية التي أطلق عليها اسم “غصن الزيتون”.

وقال إردوغان: “سندمر الممر الإرهابي تدريجيا كما فعلنا في عمليتي جرابلس والباب بدءا من الغرب.

بدأت عملية عفرين بالفعل على الأرض. منبج ستأتي بعدها”.

من جهتها، أصدرت رئاسة الأركان التركية، بيانا أكدت فيه انطلاق عملية عفرين العسكرية شمالي سوريا، حيث بدأت اعتبارا من الساعة الخامسة (14:00 ت.غ) من مساء السبت، تحت اسم “عملية غصن الزيتون”.

وأوضحت أن عملية “غصن الزيتون” تهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار على الحدود التركية، وفي المنطقة، مشددة أن العملية تستهدف الإرهابيين فقط دون إلحاق أضرار بالمدنيين.

وأشار البيان أن العملية تجري في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة، مع احترام وحدة الأراضي السورية.

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