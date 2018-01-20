أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“الداخلية” تؤكد على المبتعثين في الخارج عدم الزواج من أجنبية بدون إذن
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | حريق مستودع أدوية ومستلزمات طبية تابع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكّنت فرق إطفاء الدفاع المدني بالدمام، أمس (الجمعة)، من السيطرة على حريق اندلع في
-
“العمل” تعلق على إعلان منشأة طلبت توظيف مهندس...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- علّق خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إعلان وظيفي نشرته
-
فيديو | شاعر يرحب بالأميرة ريما بنت بندر خلال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أبدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير ورئيسة
-
المرور : ضبط 324 مخالفة وقوف بالأماكن المخصصة...بتاريخ
الرياض – واس :- ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم ( 324 ) مركبة مخالفة ، قام