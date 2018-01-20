20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية” تؤكد على المبتعثين في الخارج عدم الزواج من أجنبية بدون إذن

بتاريخ أنحاء الوطن ،مبتعثون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

جددت وزارة الداخلية التأكيد على ضرورة الالتزام بمجموعة من التعليمات للطلبة المُبتعثين بالخارج، داعيةً الراغبين منهم في الزواج بغير سعودية إلى الحصول على إذن؛ لتسهيل تسجيل واقعة الزواج والأولاد.

وتضمنت التعليمات الصادرة عن وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ضرورة عدم حمل بطاقة الهوية الوطنية في غير دول مجلس التعاون الخليجي، وضرورة القيام بتجديدها قبل انتهاء تاريخها بستة أشهر؛ تفادياً لإيقاف الخدمات وإيقاع غرامة مالية.

كما حذرت التعليمات من رهن بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة، إلى جانب أهمية الإبلاغ في “أبشر” عن فقدان الهوية، والحرص على تسجيل المولود في أسرع وقت وفي أقرب ممثلية للمملكة خلال 30 يوماً، مشددةً على أن سجل الأسرة لا يعد وثيقة سفر لكنه إثبات للتابعين داخل المملكة فقط، حسب “الحياة”.

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