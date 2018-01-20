أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»“السيسي” يكشف ما فعله الراحل الملك عبدالله بعد ثورة 30 يونيو لإنقاذ مصر | فيديو
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