20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العمل” تعلق على إعلان منشأة طلبت توظيف مهندسين سعوديين براتب 1500 ريال

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

علّق خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إعلان وظيفي نشرته إحدى المنشآت تطلب مهندسين سعوديين براتب 1500 ريال.

وأوضح أبا الخيل أن هذا العرض الوظيفي الذي وضعته المنشأة قديم، ومرفوض من قبل البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وحاليا يُمنع إعلان المنشآت عن فرص العمل التي لا تتوافق أجورها الشهرية مع الأجر السائد في سوق العمل.

يُذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، شرع في التحقيق بشأن الإعلان المذكور، بعد أن طالب مهندسون سعوديون الجهات المعنية بالتدخل لمحاسبة الشركة التي نشرت الإعلان، والتي هدفها عرقلة حصول المهندسين السعوديين على وظائف.

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