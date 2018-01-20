20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد أشهر من النقاشات الدينية.. كندية تشهر إسلامها على يد شاب سعودي | فيديو

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أشهرت فتاة كندية إسلامها على يد شاب سعودي بعدما اقتنعت بالإجابات التي قدّمها لها حول صورة النبي عيسى عليه الصلاة والسلام في دين الإسلام.

وقال الشاب محمد المغيري إن الفتاة جاءت إليه قبل ثمانية أشهر تسأله عن الإسلام، وخصوصاً عن نظرة المسلمين للنبي عيسى عليه السلام.

وبعد عدة نقاشات حول الدين الإسلامي، أبدت الفتاة رغبتها في اعتناق الإسلام، فنطقت بالشهادتين، اللتين لقنها إياهما الشاب الذي كان السبب الأول في هدايتها للحق.

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