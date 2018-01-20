20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يوقع قانونا لتجديد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي للإنترنت

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه وقع مشروع قانون يجدد برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الأمريكية للإنترنت دون إذن قضائي.

وقال ترمب على تويتر في إشارة إلى مشروع القانون الذي أجازه الكونجرس ويمدد الفقرة 702 من قانون رقابة المخابرات الأجنبية لست سنوات”، وقعت للتو مشروع القانون 702 لإعادة إجازة جمع معلومات المخابرات الخارجية”.

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