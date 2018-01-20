20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»دالٌ لا تدل
﻿

دالٌ لا تدل

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

حدث خلافٌ بينه و بين زوجته ، حين هدأ الخلاف و صارحها بحقيقة سبب امتعاضه منها .

كان سببه أنها لا تحترمه كما يحترمه زملاء عمله فهي لم تسمه و لو لمرة واحدة ” دكتور ” .

 ‏كلما نضجت يقل إبتهاجك بلقب ” دكتور” ، يتساوى شعورك بذاتك حين تُنادى بإسمك المجرد أو بدكتور .

‏الثقة و المحبة التي تجلبها الألقاب لا تساوي شيئا أمام الثقة و المحبة الغير متكلفة .

الرغبة في تضخيم الذات نزعة بشرية خُلقت لتُكبح ، هذه الرغبة تهدف الى الوصول الى قلوب الناس و مشاعرهم ، و ذلك الإحساس المتولد من إعجاب الناس يعتاده الإنسان فيدمن عليه فيطلب في كل مرة المزيد و المزيد و أفضل طريقة لتضخيم الذات حرف “الدال” .

حرف الدال يُستخدم سوطاً لجلد المخالفين ، و لجاماً لإسكات المتحدثين و مُكبر صوتٍ لحديث التافهين و كعباً يرفع الأقزام رغم أن الهدف من كل الدرجات العلمية هي خدمة الذين لم يتعلموا هذا المجال لكن أصبحنا نتعلم

 ليُسمح لنا بالانتفاخ 

لنقول للاخر من أنت ؟

لنملك سلطة إسكات الآخرين 

لنعاقب البسطاء على جهلهم 

نتعلم لنجهل 

“سيبقى إسمك هو الأهم ، ليس ما قبله من لقب أو ما بعده من قبيله ، تستطيع إضافة ألف لقب قبله لكن من الصعب جداً  أن تضيف له قيمة لا تحتاج لقب “

حول الكاتب

قد ترغب أيضًا بقراءة

  • يا “أردوغان” أنت تركي ونحن عرب...

    بتاريخ

    ينتمي البعض بأفكاره وعواطفه للماضي المكتوب في التاريخ، ويُتبع حاضره بتلك الإنتماءات، في الأولى له الحق، في الثانية

  • نظرية الرِّمة والذيب !

    بتاريخ

    من المعروف أن الثقافة المجتمعية تخلق أنماطها المادية والإدارية للدرجة التي تجعل من هذه الثقافة في أسوأ أحوالها

  • المتحكحكون بالدين!

    بتاريخ

    أسوأ إنسان يمكن أن تقابله في حياتك..من وجهة نظري..هو المنافق..الذي يظهر ما لا يبطن. إنني أحترم الرجل الواضح..حتى

  • قطر المنبوذة

    بتاريخ

    قطر بعد المقاطعة ونبذها من محيطها الخليجي والعربي ممثلاً في مصر والدول العربية الأخرى المقاطعة لها ورغم هذه

إضافة تعليق