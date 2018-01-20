20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اصطدام يخت خارج عن السيطرة بمركب صيد.. ونجاة 3 أشخاص من الموت بأعجوبة

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نجا 3 اشخاص يستقلون قاربا للصيد من الموت في اللحظات الحاسمة، بعد اصطدام يخت سريع خارج عن السيطرة بقاربهم في المياه المفتوحة.

وأظهر مقطع فيديو مصور من كاميرا قارب الصيد، أن الصيادين الثلاثة، رجلين وامرأة من كبار السن، كانوا منشغلين بممارسة هوايتهم، إلا أنهم فوجئوا باليخت قادمًا تجاههم بسرعة عالية، فلوّحوا لمن فيه ورفعوا أصواتهم، إلا أن اليخت ظل على سرعته متجهًا مباشرة إليهم.

ولم يجد الأشخاص الثلاثة بُدًا من القفز في البحر نجاةً بأنفسهم، قبل لحظات حاسمة فقط من اصطدام اليخت بقاربهم، فأصيبوا إصابات طفيفة، ووقعت أضرارٌ كبيرة في القارب، واتضح أن قائد اليخت كان منشغلا بالحديث في جواله.

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