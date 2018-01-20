20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | القادسية يقصي الهلال “حامل لقب كأس خادم الحرمين” من البطولة

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

خرج نادي الهلال من الدور الـ 16 بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم السبت بعد هزيمته بهدف وحيد أمام نظيره القادسية على أستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة الخبر.

وأحرز هدف القادسية الذي أقصى حامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين العام الماضي “الهلال” البرازيلي بيسمارك، في المباراة التي أكملها القادسية بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه ياسين برناوي.

بهذه النتيجة يصعد نادي القادسية إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليواجه نظيره الفيصلي في دور ربع نهائي.

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