20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | حريق مستودع أدوية ومستلزمات طبية تابع لصحة الشرقية
﻿

فيديو | حريق مستودع أدوية ومستلزمات طبية تابع لصحة الشرقية

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تمكّنت فرق إطفاء الدفاع المدني بالدمام، أمس (الجمعة)، من السيطرة على حريق اندلع في مستودع رئيسي للتموين والإمداد بحي المحمدية تابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الشرقية، ما أسفر عن عدة إصابات وخسائر مادية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الحريق تسبّب في إصابة 6 أفراد باختناق بسيط وتمت معالجتهم بالموقع، إضافةً إلى خسائر مادية، حيث كان المستودع يحتوي على أدوية ولقاحات ومستلزمات طبية.

كما شاركت إدارة الطوارئ بـ3 سيارات إسعاف مع القيادة الميدانية من هيئة الهلال الأحمر، كما فتحت الجهات المعنية تحقيقًا في الحادث، وشرعت “الصحة” في تقييم وتقدير حجم الخسائر لتعويض النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية التالفة بشكل عاجل.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق