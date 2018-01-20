20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاعر يرحب بالأميرة ريما بنت بندر خلال زيارتها مهرجان “ربيع أشيقر”

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أبدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيلة الهيئة العامة للرياضة للتخطيط ‏والتطوير ورئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية،‏ سعادتها بعد أن استمعت لقصيدة ألقيت أثناء حضورها فعاليات مهرجان ربيع أشيقر 1439هـ.

وعبّر الشاعر عن ترحيبه بالأميرة ريما وضيوف المهرجان، كما أثنى على والدها الأمير بندر وجدها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، مختتماً بمدح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبدت السعادة واضحة على الأميرة ريما ورفيقاتها، أثناء إلقاء القصيدة، وسط حفاوة الاستقبال، وتفاعل الحضور وتصفيقهم للشاعر.

يُذكر أن الأميرة ريما بنت بندر تفقدت القرية التراثية، أثناء حضورها فعاليات مهرجان ربيع أشيقر 1439هـ، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع نادي أشيقر.

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