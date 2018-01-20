20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لصوص يتسبّبون في انفجار محطة وقود بالهند

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظة انفجار ضخم تعرضت له محطة وقود في مدينة حيدر آباد جنوبي الهند، أثناء محاولة سرقتها.

وأوضحت الشرطة الهندية أن الانفجار الذي أسفر عن إصابة شخصين بإصاباتٍ بالغة وآخر نتيجة تدافع سكان المنطقة، بدأ عندما حاول اللصوص إحداث ثقوب في خزان به 12 ألف لتر من البنزين.

ورصد المقطع صوت صافرات إنذار تدوي في المنطقة المحيطة، تزامن معها فرار المشاة وتدافعهم، بعد لحظات من وقوع الانفجار عن طريق الخطأ، حيث داهم اللصوص المحطة بغرض سرقة الوقود، مستخدمين رشاش لهب لفتح الخزان ما أدى إلى انفجاره.

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