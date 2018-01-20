فيديو | مستشفى خاص يفاجئ عاملاً بحفل تكريم.. بعد أن أتم 40 عاماً في العمل به

في عامنا الأربعين ..

احتفلنا بالعم محمد ( الذي ما زال على رأس العمل منذ الإفتتاح إلى اليوم ) ..

بكل الحب والوفاء #شكرا_عم_محمد pic.twitter.com/sNbMzskUDm

— مستشفى د سليمان فقيه (@DSFHospital) January 19, 2018