20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مستشفى خاص يفاجئ عاملاً بحفل تكريم.. بعد أن أتم 40 عاماً في العمل به

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

احتفلت إدارة ومنسوبو مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمدينة جدة بأحد العمال الذي أكمل 40 عاماً من العمل في المستشفى.

والتحق العمّ محمد بالمستشفى عند افتتاحه في عام 1978، وبقي طوال تلك السنوات يحضر للمستشفى يومياً، حتى في بعض أيام إجازته الأسبوعية؛ إذ إنه – كما يقول – اعتاد على التواجد في المستشفى.

وفاجأ منسوبو المستشفى العم محمد باحتفال أقيم بمناسبة مضي 40 عاماً على خدمته، وقدموا له الورود والهدايا بهذه المناسبة.

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