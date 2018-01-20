فيديو | مستشفى خاص يفاجئ عاملاً بحفل تكريم.. بعد أن أتم 40 عاماً في العمل به

(أنحاء) – متابعات :-
احتفلت إدارة ومنسوبو مستشفى الدكتور سليمان فقيه بمدينة جدة بأحد العمال الذي أكمل 40 عاماً من العمل في المستشفى.
والتحق العمّ محمد بالمستشفى عند افتتاحه في عام 1978، وبقي طوال تلك السنوات يحضر للمستشفى يومياً، حتى في بعض أيام إجازته الأسبوعية؛ إذ إنه – كما يقول – اعتاد على التواجد في المستشفى.
وفاجأ منسوبو المستشفى العم محمد باحتفال أقيم بمناسبة مضي 40 عاماً على خدمته، وقدموا له الورود والهدايا بهذه المناسبة.
في عامنا الأربعين ..
احتفلنا بالعم محمد ( الذي ما زال على رأس العمل منذ الإفتتاح إلى اليوم ) ..
بكل الحب والوفاء #شكرا_عم_محمد pic.twitter.com/sNbMzskUDm
— مستشفى د سليمان فقيه (@DSFHospital) January 19, 2018