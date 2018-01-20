21 يناير 2018 مـ / موافق 4 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: توجيهات عليا لجميع المصالح والجهات الحكومية بتوضيح ما ينشر عنها في وسائل الإعلام لدحض الشائعات
﻿

مصادر: توجيهات عليا لجميع المصالح والجهات الحكومية بتوضيح ما ينشر عنها في وسائل الإعلام لدحض الشائعات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

ذكرت صحيفة “سبق” نقلاً عن مصادر لها، أن توجيهات عليا صدرت لجميع الجهات والمصالح الحكومية بالمبادرة فورًا بتوضيح كل ما يتم نشره عنها في حال كان يتنافى مع الحقيقة.

وتضمن التوجيه حسب الصحيفة أن تقوم هذه الجهات بالتوجّه للجهات المعنية في حال تجاوزت وسائل الإعلام النقد البنّاء والموضوعي، بهدف دحض نقل وتداول الشائعات.

وأضافت الصحيفة أن التوجيهات جاءت تأكيدًا لتوجيهات سابقة بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وتجاوز بعضها حدود النقد البنّاء بعيداً عن المصداقية والموضوعية ودون التحري من صحّة المعلومات وما يترتب عليه من آثار سلبية.

وتضمنت أنه في حال نُشر أو كُتب عن الجهات أو المصالح الحكومية أمر ينافي الحقيقة فلا بد لها المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات.

وأكّدت التوجيهات أنّه فيما لو تجاوزت وسيلة الإعلام في انتقاداتها معايير النقد البنّاء والموضوعي فعلى الجهة الحكومية اللجوء إلى الجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدّها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، على أن يكون هذا الأمر قاعدةً يتم العمل بموجبها.

ووفقاً للتعليمات فإنّ اللجنة الإعلامية العليا هي التي ستقوم بمتابعة التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق