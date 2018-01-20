20 يناير 2018 مـ / موافق 3 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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يا “أردوغان” أنت تركي ونحن عرب

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

ينتمي البعض بأفكاره وعواطفه للماضي المكتوب في التاريخ، ويُتبع حاضره بتلك الإنتماءات، في الأولى له الحق، في الثانية غباء مركز جداً يودي بصاحبة والمجتمع الذي ينتمي له للهلاك.

وعلى سبيل المثال، مجموعة المتفاخرين بالخلافة العثمانية، الذين لا يعرفون عن تلك الخلافة إلا تطبيل الكُتاب في ذاك الزمان، قرأت قبل ايام “لأردوغان” تغريدة في برنامج “تويتر” يتحدث عن زمانهم وكيف كان يحكم المنطقة العربية بعدل على عكس الحكم الحالي كما يزعم، لذاك الحاكم التركي الحق في مدح نفسه حتى وإن كان المدح مدجج بالأكاذيب، وقرأت اليوم تغريدة لسياسي كويتي بلباس ديني تغريدة هي الاخرى تتحدث عن زمن العثمانيين وكيف كان وكيف عمل الغرب محرضين العرب على الإنقلاب ضد الترك الذي وصفهم ذاك الكويتي بالأخوة في الدين.

إن أردوغان مجرد مجنون يسعى بجنون لعب دور الخليفة الدور الذي يشعر بالإحتياج إليه حيث أنه لا شيء يذكر فلا هم من الغرب ولا هم من العرب، وبنفس القوة التي يحاول بها دخول البوابة الأوربية بقوة العلمانية والليبرالية، يسعى لدخول بوابة العرب بقوة الإسلام والتاريخ الإسلامي، مستغل بعض الحمقى الذين يعيشون في الماضي كذاك السياسي الملتحي الكويتي.

مايحدث الأن في منطقتنا بات واضح وجلي للجميع، إننا في حرب بين أربع قوى أو ثلاث قوى تتحارب لتصل للقوة الأقوى الرابعة، الأولى العربية والثانية الفارسية والثالثة التركية كل هذه القوى تتناحر لتكسب الغرب لصفها ويكسب الغرب منها، ولكن نستثني العربية حيث أن حربها حرب دفاع عن أراضيها وكيانها الحالي والحاضر، بينما حرب الفرس والترك هو حرب للعودة لما كانوا عليه في الماضي.

في الختام نحن العرب وبعد ما تحررنا من الفرس والترك والغرب لن نقبل إلا بحاكم عربي مهما كان دينه ومذهبه حتى لو كان ملحد لن يقبل العربي الحر الأصيل إلا بحاكم عربي حر أصيل، والدليل طردنا للترك من الحجاز والدول العربية.

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