أستراليا.. زبون يعيد “ساندوتشاً” للمطعم لأن أحد شطريه أصغر من الآخر بسنتيمتر

(أنحاء) – وكالات :-
أعاد زبون غاضب ساندوتش جبن للمطعم الذي اشتراه منه، بدعوى أنه لم يتم قطعه في المنتصف تماما كما طلب، وأصبح أحد شطريه أكبر من الآخر.
وقوبلت شكوى الزبون أولا بالضحك والاستهزاء، لكن العاملين في المطعم الواقع في نيو ساوث ويلز بأستراليا أحضروا مقياسا وتأكدوا أن الزبون على حق، حيث ظهر أن هناك زيادة في أحد شطري الساندوتش بمقدار سنتيمتر واحد.
وأوضح الزبون أنه بعد أن اشترى الساندوتش، فوجئ بأن الجبن خرج من جانبه، واتضح له أن المطعم، لم يقطعه في المنتصف تماما كما طلب من العاملين، فعاد إليهم وعبر عن غضبه من ذلك، وأنه فوجئ بالإهانة منهم أولا لشكواه التي اعتبرت غريبة، إلا أنهم عرفوا فيما بعد أنهم أخطأوا.
وتدووِل الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على متابعات وإعجاب وتعليقات الكثيرين ممن أحبوا القصة، كما أذيع على موقع “نيوز دوت كوم أستراليا”، خاصة مع نشر صورة الساندوتش وعليه علامات القياس بالسنتيمتر، كما طالت التعليقات الطريفة قسم “مراقبة الجودة” بالمطعم.