“البنوك” تحذر عملائها من الوقوع فريسة خدعة خطيرة | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مقطع فيديو توعوي تحذر فيه العملاء من الوقوع فريسة خدعة يمارسها بعض المحتالين من دول خارجية.
ونشر الحساب الرسمي للجنة على موقع “تويتر” مقطع فيديو، أظهر مشهدا لشخص من دولة أخرى يكتب رسالة عشوائية، وهو يعيش في مكان مهترئ وتتضح عليه علامات الفقر، ويزعم أنه ورث مليارات الدولارات، ويطلب مساعدة من الشخص المرسلة إليه الرسالة.
وأفادت اللجنة في تنبيهها إلى وجوب الحذر من أي رسالة مجهولة المصدر تطلب من الشخص تحويل أو استلام أي مبلغ مالي، لتجنب الوقوع فريسة للاحتيال.
#ايميل_من_مجهول#احذر من أي رسالة #مجهولة_المصدر تطلب منك #تحويل أو #استلام أي #مبلغ_مالي#البنوك_السعودية#لجنة_الاعلام_والتوعية_المصرفية pic.twitter.com/uxsOUipXrH
— البنوك السعودية (@SaudiBanks_info) January 20, 2018