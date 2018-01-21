21 يناير 2018 مـ / موافق 4 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المولد اتحادي حتى 2022

بتاريخ رياضة | الكاتب :

(أنحاء) – محمد سندي : ــ

أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد قبل قليل عن تجديد مجلس ادارة النادي برئاسة الاستاذ حمد الصنيع عقد نجم الفريق الاول لكرة القدم اللاعب فهد المولد لمدة اربع اعوام لينتهي عقد اللاعب في عام 2022 حيث تم التوقيع بحضور وكيل اعمال اللاعب الاستاذ منصور اليامي .

من جهة اخرى قدم رئيس النادي الاستاذ حمد الصنيع شكره لرئيس الهيئة العامه لرعاية الشباب لدعمه المتواصل لتجديد عقد اللاعب فهد المولد ، متمنياً للاعب التوفيق والنجاح.

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