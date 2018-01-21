21 يناير 2018 مـ / موافق 4 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»جدة.. ثمانيني يفارق الحياة أثناء رفعه أذان الظهر بأحد مساجد حي الصفا
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جدة.. ثمانيني يفارق الحياة أثناء رفعه أذان الظهر بأحد مساجد حي الصفا

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

 توفي مقيم سوري يدعى محمد علي بكر، يبلغ من العمر 81 عاما، أمس السبت، أثناء رفعه أذان الظهر في مسجد أنس بن مالك بحي الصفا بمحافظة جدة.

وقال مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة يحيى المالكي إن المتوفى ليس مؤذنا رسميًا ولكنه من جماعة المسجد، واعتاد على رفع الأذان، إذا تأخر المؤذن، وأنه أثناء رفعه أذان صلاة الظهر اليوم، سقط ميتًا قبل أن يكمله.

وأضاف المالكي أن الوافد من أهل الحي ومن جماعة المسجد ومشهود له بالخير، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، حسب “سبق”.

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