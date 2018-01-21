21 يناير 2018 مـ / موافق 4 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»خمسيني سعودي يواصل دراسته الجامعية بعد تقاعده عن العمل.. ويستغل وقت فراغه في تعلم اللغات واحتراف الرسم على الخشب
﻿

خمسيني سعودي يواصل دراسته الجامعية بعد تقاعده عن العمل.. ويستغل وقت فراغه في تعلم اللغات واحتراف الرسم على الخشب

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اتجه المواطن محمد فهيد القحطاني بعد تقاعده عن العمل في شركة أرامكو بتطوير مواهبه؛ لاستغلال وقت فراغه في كتابة الشعر واحتراف الفن التشكيلي من خلال الرسم باستخدام الحرق على الخشب.

وقال القحطاني إنه كان يعمل في شركة أرامكو بدائرة الإنتاج وكان يحب الفن كثيراً، وتمكن من إجادة استخدام الكمبيوتر عام 1993، وبعد تقاعده قبل 8 سنوات حرص على إيجاد البديل لتقاعده وإشغال وقت فراغه.

وأضاف القحطاني (58 عاماً) أنه حرص في البداية على إكمال دراسته الثانوية الليلية ثم مواصلة دراسته الجامعية في قسم أدب إنجليزي وترجمة، ويطمح للحصول على الدكتوراه ودرجة البروفيسور، مبيناً أنه يتعلم الآن 7 لغات، مشيرا إلى أنه اتجه إلى الفن التشكيلي وتعلق به كثيراً قبل التقاعد، وقدم من خلاله رسومات عن عمله في أرامكو وأمور السلامة، وبعد تقاعده بدأ بخوض تجربة الكتابة والرسم بالحرق على الخشب وتعلمها من خلال موقع “يوتيوب” حتى تمكن من تطوير مستواه، وفقاً لـ “اليوم”.

وبيّن أنه قدم عدداً من الأعمال منها صورة للملك سلمان وصور لواحة الأحساء والنخيل والتمور والحدائق والشخصيات، والعديد من الأعمال التي سيحرص على تطويرها في هذا الفن.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق