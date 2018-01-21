21 يناير 2018 مـ / موافق 4 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | خبير فلكي يكشف عن موعد انتهاء موسم البرد الفعلي بالمملكة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عن موعد انتهاء البرد الفعلي بالمملكة، لافتا إلى أن موسم الشتاء الفعلي سينتهي بعد أسبوعين من الآن، وسيأتي بعده موسم العقارب الذي يشهد تقلبات جوية على فترات متباعدة.

وأوضح الزعاق أن موجة البرد التي نعيشها الآن وبدأت أول من أمس (الجمعة) ستنتهي غداً (الإثنين)، لافتاً إلى أن مدتها الزمنية القصيرة لم تتح لها فرصة الدخول إلى المنازل، وستعود بعدها نغمة البرد المعتادة.

وأشار إلى أن موسم الشبط الحالي سينتهي بعد أسبوعين، وبنهايته سيكون البرد الفعلي قد انتهى ويبدأ الاعتدال السائد، وهذا لا يحدث بشكل فجائي بل بشكل متذبذب ينتج منه تقلبات جوية متباعدة مثل موجات الغبار، وهو ما يسمى بموسم العقارب.

ولفت الزعاق إلى أن موسم العقارب سيبدأ من يوم 6 فبراير المقبل ويستمر لمدة 39 يوماً، وبنهايته يكون الانتهاء من موجات الترنح، مبيناً أن آخر موسم العقارب هو ما يسمى بـ “بياع الخبل عباته”.

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