21 يناير 2018 مـ / موافق 4 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشهد صادم.. صينية تربط ابنها وتجره بدراجة نارية عقاباً على شقاوته

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الصين مقطع فيديو صادم، أظهر امرأة ربطت طفلها إلى دراجتها النارية، قبل أن تجره خلفها عقاباً على شقاوته.

وشوهدت المرأة وابنها في شارع تشاوتونغ بمدينة يونان، حيث كان الطفل الذي لم يكشف عن عمره مستلقياً على الأرض، وقد قيدت والدته يديه بحبل إلى الدراجة النارية، وراحت تجره خلفها في الشارع.

وحاول أحد المارة منع المرأة من الإساءة لطفلها، لكنها أخبرته أنها تعاقب الطفل على سلوكه السيء، وهي تفعل ذلك باستمرار، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الطفل يصرخ في الوقت الذي كانت والدته تجره خلفها في الشارع، في حين حاول بعض المارة والسائقين إيقاف المرأة، ومنعها من الاستمرار في هذا العقاب الغريب، وردت الأم أن ابنها شقي للغاية، وأرادت أن تلقنه درساً قاسيا.

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