21 يناير 2018 مـ / موافق 4 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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في عملية استغرقت 10 ساعات.. إزالة ورم سرطاني من وجه خمسيني بمستشفى الملك فيصل في جدة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، أمس السبت، في إزالة ورم سرطاني من وجه مريض “خمسيني” في عملية جراحية معقدة استغرقت 10 ساعات.

وأوضح استشاري جراحة الرأس والرقبة بالمستشفى وكلية الطب بجامعة أم القرى رئيس فريق جراحة أورام الرأس والرقبة البروفيسور أمين الحرابي، أن المريض كان يعاني من ورم سرطاني في منطقة الوجه.

وأضاف أنه بعد إجراء الفحوصات المعملية والإشعاعية اللازمة تقررت الخطة الجراحية المتقدمة والتي كانت على ثلاث مراحل حيث قام فريق جراحة الرأس والرقبة في المرحلة الأولى بعملية تشريح واستئصال الغدد اللمفاوية المصابة بالمرض من منطقة الرقبة وإعداد الأوعية الدموية لمرحلة الترميم.

وأبان البروفيسور الحرابي، أن المرحلة الثانية تم فيها استئصال الورم والمنطقة المصابة من الوجه والخد وعظمة الصدغ مع مراعاة إزالة الورم مع أطرافه بالكلية وتجهيز المنطقة المصابة جراحيا للمرحلة التالية والتي تم فيها ترميم منطقة الوجه والخد بأخذ رقعة من منطقة الفخذ وعمل جراحة ميكروسكوبية لتوصيل الأوعية الدموية بقيادة الدكتور خالد المطيري استشاري التجميل والترميم.

من جهته، أكد رئيس قسم الجراحة البروفيسور زين الله الشريف خلو العملية الجراحية من أي مضاعفات وقد خرج المريض من العناية المركزة إلى الجناح الجراحي لاستكمال تلقي العلاج وهو بحمد لله بصحة ممتازة.

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