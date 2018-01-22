22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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«إل جي» تطور هاتفاً جديداً يمكن طيه ليتحول إلى تابلت

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

تقدَّمت شركة “إل جي” بطلب للحصول على براءة اختراع لهاتف جديد منحني ويمكن طيه، وقد تم إيداع البراءة في يوليو 2017، لكن انتشرت التفاصيل خلال هذه الأيام.

ووفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني، فتأتي خطوة إل جي تزامناً مع تقديم عدد من الشركات المنافسة، وعلى رأسها أبل وسامسونغ براءات اختراع لهواتف ذكية قابلة للطي.

وتظهر براءة الاختراع تقديم إل جي لتصورين للهاتف الجديد، كلاهما مع شاشة مرنة، يمكن طيها إلى نصفين، إلا أن التصور الأول يكشف عن هاتف ذكي يمكن فتحه ليتحول إلى جهاز تابلت.

وسيحتوي هذا الهاتف على عدستين للكاميرا على اللوحة الخلفية، وعند طيه يمكن للجهاز عرض المعلومات على الشاشة الأمامية، مثل التاريخ والوقت؛ إذ يمكن دمج تكنولوجيا always on display التابعة لشركة إل جي بالهاتف الجديد، والذي تتيح للمستخدمين التحقق من الإخطارات أو الوقت دون لمس الشاشة.

أما النموذج الآخر الذي يظهر بالصور أيضاً فهو نموذج آخر مماثل، ولكن عند طي الجهاز، يمكن دفع الشاشة إلى الجانبين للكشف عن شاشة شفافة تبين التاريخ والوقت.

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