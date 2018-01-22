22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الترفيه”: أكثر من 3 ملايين زائر لفعاليات الهيئة خلال إجازة منتصف السنة الدراسية

بتاريخ ثقافة وفنون | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الهيئة العامة للترفيه، أن إجمالي عدد الزائرين الذين اجتذبتهم فعاليات إجازة منتصف العام الدراسي المختلفة، التي نظمتها الهيئة تحت شعار “لا تفكر تسافر” بلغ أكثر من 3 ملايين زائر.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتمادها برنامجاً يتركز على التنوع الجغرافي ويتوزع على معظم مناطق المملكة أسهم بنجاح رزنامتها، بجانب المحتوى الذي تضمن فعاليات محلية وعالمية، استهدفت مختلف فئات المجتمع (شباب عائلات أطفال)، مبينة أن عدد الحضور اقترب من نصف عدد حضور فعاليات 2017، البالغ 8 ملايين زائر في 10 أيام.

وبينت الهيئة، أن فعاليات إجازة منتصف السنة لهذا العام بلغت 40 فعالية، اشتملت على حفلات موسيقية بمختلف المناطق، ومسرحيات أطفال، فيما شهدت الرياض عروض سيرك عالمية لأول مرة مثل “سيركوبوليس”، ومسرحية الرعب الكوميدية “البيت بيت أبونا” بطولة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، بالإضافة لعروض حية ومهرجانات شوارع.

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