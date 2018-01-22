22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الجدعان: ليس لدينا معلومات تفصيلية عن أجور الموظفين.. وعلى “الخدمة المدنية” معالجة الأمر
﻿

الجدعان: ليس لدينا معلومات تفصيلية عن أجور الموظفين.. وعلى “الخدمة المدنية” معالجة الأمر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال وزير المالية محمد الجدعان إن وزارة المالية ليس لديها معلومات تفصيلية عن أجور الموظفين، مبيناً أن لكل جهاز حكومي نظاما مختلفا خاصا به، وذلك خلال مخاطبته حفل تدشين منصة “اعتماد الرقمية” أمس الأحد، ولافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف لجعل اقتصاد المملكة من بين أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030.

وأشار الجدعان إلى ضرورة أن تعمل وزارة الخدمة المدنية على معالجة أمر المعلومات التفصيلية عن الأجور، مبيناً أن “المالية” تصرف سنوياً 450 مليار ريال كرواتب وبدلات لموظفي الدولة.

وأضاف أن الاستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية تتمثل في تطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً، وفقاً لـ”الرياض”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق