22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المبعوث الأممي لليمن: جميع الأطراف اليمنية استجابت لاستئناف مشاورات السلام

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الاثنين، استجابة الأطراف اليمنية الدخول في مفاوضات سياسية جديدة، داعيا جميع الأطراف إلى خطوات استباقية لضمان نجاح هذه المرحلة.

ورحب المبعوث الأممي بافتتاح موانئ الحديدة وساليف، ودعا إلى تعاون جميع الأطراف لإبقاء هذه الموانئ مفتوحة وتشغيلية لتأمين توفير المساعدات والسلع التي يحتاج إليها الشعب اليمني.

وأضاف ولد الشيخ “إننى أقف إلى جانب الشعب اليمنى ويدافع عن السلام. يجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي ومنح الشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة”.

ورحب المبعوث الأممي بالمبادرة السعودية لدعم العملة اليمنية من خلال إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني.

ودعا ولد الشيخ جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف الملائمة للانخراط بشكل تام في العملية السياسية وبنوايا حسنة.

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