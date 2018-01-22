22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النيابة العامة” تكشف عن آلية تفتيش المرأة جسدياً حال كونها متهمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أكدت النيابة العامة أن تفتيش المرأة في حالة كانت متهمة، يتم عن طريق امرأة يتم انتدابها من رجل الضبط الجنائي.

وأوضحت النيابة أنه وفقا للمادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية، فإنه إذا كان المتهم امرأة، يجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط.

وكانت النيابة العامة كانت قد حدّدت في وقت سابق الحالات التي يمكن فيها لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم جسديا وتفتيش كذلك أمتعته وملابسه.

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