22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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توجيهات عليا بإلغاء التعاقد مع موظفة بـ”الإذاعة والتلفزيون” بعد تداول صور مثيرة للجدل حولها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن توجيهات عليا صدرت أمس (الأحد) تقضي بإلغاء التعاقد مع موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وإجراء تحقيق في كيفية تعيينها، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان رئيس الهيئة داود الشريان قد وجّه بفتح تحقيق عاجل في حيثيات توظيفها، بعد تداول مقاطع فيديو وصور مثيرة للجدل عنها.

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