حادث غريب.. شاحنة بدون سائق تتحرك فجأة وتدهس شخصاً في مكة

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | وميض لحظي يهشم واجهة مطعم بحي العليا....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تسببت حادثة وميض لحظي ناتجة فيما يبدو عن تسرب للغاز في تهشم الواجهة الإمامية
-
جدة.. ثمانيني يفارق الحياة أثناء رفعه أذان ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- توفي مقيم سوري يدعى محمد علي بكر، يبلغ من العمر 81 عاما، أمس السبت،
-
مصادر تكشف سبب استهداف الداعية السعودي عبدالع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت مصادر إعلامية النقاب عن ملابسات وأسباب استهداف الداعیة السعودي عبدالعزيز التويجري خلال تواجده
-
فيديو | لصوص يتسبّبون في انفجار محطة وقود بال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظة انفجار ضخم تعرضت له محطة