22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حادث غريب.. شاحنة بدون سائق تتحرك فجأة وتدهس شخصاً في مكة

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

لقي شخص مصرعه في حي المعيصم بالعاصمة المقدسة، أمس الأحد، إثر تعرضه للدهس تحت عجلات شاحنة متوقفة، بعد تحركها فجأة بسبب عدم الالتزام بوسائل السلامة من قبل قائدها.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، أن بلاغا ورد إلى مركز عمليات “911” يفيد بتعرض شخص للدهس تحت عجلات شاحنة في حي المعيصم.

وأضاف أن شرطة العاصمة المقدسة باشرت الحادث، حيث تبين أن عدم الالتزام بوسائل السلامة وتأمين وقوف رأس شاحنة بلا سائق تسبب في تحركها، ودهس شخص، ما أدى إلى وفاته.

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