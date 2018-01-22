22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خالد الفالح: منتجو النفط سيتعاونون على استمرار خفض الإنتاج بعد 2018

بتاريخ اقتصاد | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

قال وزير الطاقة، خالد الفالح، الأحد، ‘‘إن هناك توافقاً بين منتجي النفط العالميين على ضرورة استمرار التعاون بشأن الإنتاج بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لخفض الإمدادات في نهاية هذا العام 2018‘‘ بحسب “رويترز”.

وأضاف “الفالح”، أنه لم يتم بعد تحديد آلية التعاون في العام المقبل، لكن إذا زادت مخزونات النفط في 2018 كما يتوقع البعض في السوق، فقد يتعين على المنتجين دراسة تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى العام القادم.

وتابع، بعد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تراقب تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، هناك استعداد لمواصلة التعاون بعد 2018، لم تتحدد الآلية بعد، لكنّ هناك توافقاً على الاستمرار.

وتتكون اللجنة من: المملكة، والكويت، وفنزويلا، والجزائر، إضافة إلى روسيا، وسلطنة عمان، غير العضوين في منظمة أوبك. وشاركت الإمارات العربية المتحدة في اجتماع يوم الأحد أيضاً حيث تتولى الرئاسة الدورية لأوبك.

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