عودة برنامج “ما لم ترَ” بحلقة جريئة عن ضحايا “السلع المقلدة” | فيديو

(أنحاء) – متابعات :-
أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “ما لم تر” على موقع “تويتر”، عن عودة البرنامج بموسمه الثاني، وتعرض أولى حلقاته يوم الثلاثاء القادم.
وكتب الحساب على “تويتر”: “انتظرونا يوم الثلاثاء 9:30 مساءً في الحلقة الأولى من الموسم الثاني، نفتح ملف تسبب في حوادث وانفجارات وضحايا من كل الأعمار “السلع المقلدة”.
ويعتبر برنامج “ما لم تر” برنامج استقصائي يعيد طرح القصة عبر تحقيق صحفي “تلفزيوني” يعتمد على كشف معلومات جديدة وتفاصيل دقيقة مصورة.
انتظرونا يوم الثلاثاء 9:30 مساءً في الحلقة الأولى من الموسم الثاني
نفتح ملف تسبب في حوادث وانفجارات وضحايا من كل الأعمار
"السلع المقلدة" #مالم_تر pic.twitter.com/FoWtk2yifV
— مالم ترَ (@malamtaraTv) January 21, 2018