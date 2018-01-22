22 يناير 2018 مـ / موافق 5 جمادى الأولى, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عودة برنامج “ما لم ترَ” بحلقة جريئة عن ضحايا “السلع المقلدة” | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “ما لم تر” على موقع “تويتر”، عن عودة البرنامج بموسمه الثاني، وتعرض أولى حلقاته يوم الثلاثاء القادم.

وكتب الحساب على “تويتر”: “انتظرونا يوم الثلاثاء 9:30 مساءً في الحلقة الأولى من الموسم الثاني، نفتح ملف تسبب في حوادث وانفجارات وضحايا من كل الأعمار “السلع المقلدة”.

ويعتبر برنامج “ما لم تر” برنامج استقصائي يعيد طرح القصة عبر تحقيق صحفي “تلفزيوني” يعتمد على كشف معلومات جديدة وتفاصيل دقيقة مصورة.

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