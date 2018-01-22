عودة برنامج “ما لم ترَ” بحلقة جريئة عن ضحايا “السلع المقلدة” | فيديو

انتظرونا يوم الثلاثاء 9:30 مساءً في الحلقة الأولى من الموسم الثاني

نفتح ملف تسبب في حوادث وانفجارات وضحايا من كل الأعمار

"السلع المقلدة" #مالم_تر pic.twitter.com/FoWtk2yifV

— مالم ترَ (@malamtaraTv) January 21, 2018